POL-BOR: Stadtlohn - Vorfahrtberechtigter flüchtet von Unfallstelle

Schöppingen (ots) - Tatort: Schöppingen, Mühlenstiege; Tatzeit: 18.11.2023, 05.00 Uhr; In ein Wohnhaus an der Mühlenstiege in Schöppingen eindringen konnte ein Unbekannter nicht. Auch ein Aufbruchversuch eines Garagenanbaus scheiterte. Aus einer unverschlossenen Garage trug der Täter eine Kiste Bier in den Garten, genehmigte sich eine Flasche, um dann mit einem ...

mehr