Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Einbrecher trinkt Bier und flüchtet mit Fahrrad

Schöppingen (ots)

Tatort: Schöppingen, Mühlenstiege;

Tatzeit: 18.11.2023, 05.00 Uhr;

In ein Wohnhaus an der Mühlenstiege in Schöppingen eindringen konnte ein Unbekannter nicht. Auch ein Aufbruchversuch eines Garagenanbaus scheiterte. Aus einer unverschlossenen Garage trug der Täter eine Kiste Bier in den Garten, genehmigte sich eine Flasche, um dann mit einem entwendeten Rad zu flüchten. An einem Verbrauchermarkt unweit des Tatortes ließ er das Rad zurück. Zu dem Geschehen kam es am Samstagmorgen gegen 05.00 Uhr. Das Kriminalkommissariat Ahaus sucht Zeugen: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell