POL-BOR: Gronau - Schmuck und Geld bei Einbruch erbeutet

Borken-Burlo (ots) - Tatort: Borken-Burlo, Mönch-Siegfried-Straße; Tatzeit: zwischen 17.11.2023, 13.00 Uhr, und 18.11.2023, 17.30 Uhr; Hebelspuren an Fenstern und Türen hinterlassen haben Unbekannte bei einem Einbruchsversuch in Borken-Burlo. In das Gebäude an der Mönch-Siegfried-Straße gelangten die Täter nicht. Zu dem Geschehen kam es zwischen Freitag, 13.00 Uhr, und Samstag, 17.30 Uhr. Das Kriminalkommissariat ...

