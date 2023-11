Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Kaiserstiege;

Unfallzeit: 18.11.2023, 20.15 Uhr;

Nach einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 20.15 Uhr hielt ein Autofahrer zunächst an, um dann weiterzufahren, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Der Unbekannte war zuvor mit dem entgegenkommenden Wagen einer 29-Jährigen kollidiert. Die Gronauerin hatte die Kaiserstiege in Richtung Heerweg befahren, als ihr die silberfarbene Limousine entgegenkam. Da auf ihrer Seite Autos am Straßenrand parkten, hatte sie zunächst gehalten, um einen Entgegenkommenden passieren zu lassen. Als sie anschließend den ersten parkenden Wagen passiert hatte, sei ihr ein Fahrzeug mit mutmaßlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit entgegengekommen, schilderte die 29-Jährige das Geschehen. Ein Ausweichversuch scheiterte. Der Fahrer des Autos mit ukrainischen oder bulgarischen Kennzeichen flüchtete in Richtung Gildehauser Straße. Das Verkehrskommissariat Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell