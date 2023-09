Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Montagmorgen kam es auf dem Gersweilerweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Ein 33-jähriger Mann fuhr mit seinem Mercedes-Benz von Erlenbach nach Kaiserslautern. Im Kreuzungsbereich zum Baalborner Weg überquerte ein 88-jähriger Radfahrer die Straße und es kam zum Zusammenstoß mit dem Auto. Durch den Aufprall stürzte der Senior und zog sich hierbei mehrere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den 88-jährigen in ein Krankenhaus. An dem Wagen und dem Drahtesel entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen bezüglich einer fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. |kfa

