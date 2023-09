Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Leiter der Polizei-Pressestelle tritt in den Ruhestand

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kaiserslautern (ots)

Der Leiter der Pressestelle des Polizeipräsidiums Westpfalz, Michael Hummel, tritt mit Ablauf des Monats in den Ruhestand.

Der heute 62-Jährige blickt auf 42 Dienstjahre bei der Polizei Rheinland-Pfalz zurück. Hummel ergriff den Polizeiberuf zur einer Zeit der Proteste gegen den Bau eines Atomlagers in Gorleben und dem Bau der Startbahn West. Nach seiner Einstellung in den Polizeidienst bei der damaligen Bereitschaftspolizei in Enkenbach schlug er 1986 die Laufbahn bei der Kriminalpolizei ein. Es folgten Stationen bei der Kripo in Ludwigshafen und Landau, bis Hummel im Jahr 1994 als Verhaltenstrainer an die damalige Landespolizeischule wechselte. Mehr als 15 Jahre war er als Trainer in Annweiler tätig. Während dieser Zeit wurde Hummel zu Missionen der Vereinten Nationen ins Kosovo und nach Georgien abgeordnet.

Ein Highlight war sicherlich auch die Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Hummel war als Sicherheitsberater zur Betreuung der brasilianischen Fußballnationalmannschaft nach Nordrhein-Westfalen abgeordnet. Mit der südamerikanischen Delegation bereiste er sämtliche Fußballstätten, an denen die "Seleção" spielten. Brasilien schied damals vorzeitig im Viertelfinale gegen Frankreich aus, immerhin wurde der Brasilianer Ronaldo erfolgreichster WM-Torschütze.

Im März 2013 übernahm Michael Hummel zunächst kommissarisch, ab 2015 dann offiziell, die stellvertretende Leitung der Polizeiinspektion Zweibrücken. Im Januar 2018 wechselte er schließlich nach Kaiserslautern und war seitdem verantwortlich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidium Westpfalz.

Stellvertretend für die Behördenleitung verabschiedete die Leiterin des Führungsstabs, Polizeidirektorin Carolin Henn, Michael Hummel in den Ruhestand. Während einer kleinen Feierstunde händigte sie dem Ersten Kriminalhauptkommissar die Dankesurkunde des Landes Rheinland-Pfalz aus. "Wir verabschieden am 21. September 2023, dem "Internationalen Tag des Friedens", einen geschätzten Kollegen, der für zwei UN-Friedensmissionen im Einsatz war. Was für ein schöner und trefflicher Zufall", so Henn.

Langweilig dürfte es dem frischgebackenen Pensionär nicht werden, drei Kinder und Reisen rund um den Globus halten den Zweibrücker auf Trab.

Künftig wird Bernhard Christian Erfort die Pressestelle leiten. Er ist seit 2016 in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidium Westpfalz tätig. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell