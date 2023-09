Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei schnappt Fahrraddieb - Wem gehört das Bike?

Hochspeyer (Landkreis Kaiserslautern) (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Fahrraddieb schnappen konnte. Kurz vor halb zwölf wurde den Beamten eine Person am Bahnhof in Hochspeyer gemeldet, die gerade dabei war ein Fahrradschloss zu knacken. Vor dem Bahnhofsgebäude stellte die Polizeistreife schließlich einen Mann fest, der auf die Beschreibung passte, und kontrollierte ihn. Der 32-Jährige hatte auch ein entsprechendes Fahrrad dabei. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt. Im Anschluss erhielt der Mann einen Platzverweis, welchem er auch nachkam. Das Zweirad stellten die Ordnungshüter sicher. Die Polizei sucht jetzt den Besitzer des Fahrrads. Wer hatte sein Bike am Samstagabend am Bahnhof in Hochspeyer abgestellt und vermisst es jetzt? Der rechtmäßige Eigentümer wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2150 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

