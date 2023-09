Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mann niedergeschlagen - Polizei sucht den Täter

Kaiserslautern (ots)

Ein 84-jähriger Mann rief am späten Sonntagnachmittag die Polizei zu Hilfe. Nach den Angaben des Seniors, saß er um 17:30 Uhr auf einem Sandsteinpoller an der Bushaltestelle "Pfaffbrücke". Dort kam es zum Disput mit einem wesentlich jüngeren Mann. Der Streit eskalierte letztendlich dahingehend, dass der Unbekannte dem 84-Jährigen mehrmals ins Gesicht schlug. Dadurch fiel der Senior zu Boden. Durch den Angriff wurde der Mann verletzt. Was Auslöser des Streits war und wer der unbekannte Täter ist, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die unbekannte Person ist ungefähr 1,60 Meter groß, sprach deutsch und hatte eine dunkle Hautfarbe sowie sehr kurze dunkle Haare. Der Täter wird auf 27 Jahre geschätzt und trug eine blaue Jacke und darunter ein hell-weinrotes Oberteil. An der Bushaltestelle hatten sich zum Tatzeitpunkt mehrere Augenzeugen des Vorfalls aufgehalten. Die Polizei Kaiserslautern bittet Personen, die Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2150 zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell