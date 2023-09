Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vorfahrt missachtet - Unfall verursacht

Kaiserslautern (ots)

Zu einem Verkehrsunfall in der Eisenbahnstraße, wurde am späten Samstagabend eine Polizeistreife hinzugerufen. Eine 59-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem VW Polo auf der Schulstraße. Als die Frau in die Eisenbahnstraße einbog, stieß sie gegen einen VW, der gerade auf der vorfahrtsberechtigten Straße unterwegs war. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Allerdings entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Beide Autos waren noch fahrbereit und konnten nach der Unfallaufnahme der Polizei, den Unfallort selbstständig verlassen. |kfa

