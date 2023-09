Polizei Wuppertal

POL-W: W - Raub an der Gathe

Wuppertal (ots)

Am 05.09.2023, gegen 20:15 Uhr, kam es an der Gathe zu einem Raubdelikt. Ein 15-Jähriger war auf dem Gelände der Sporthalle Gathe zu Fuß unterwegs, als er unvermittelt von zwei Unbekannten angegriffen wurde. Die beiden attackierten ihn dabei mit Schlägen und Tritten. Zudem versuchten sie dem Geschädigten Wertgegenstände zu rauben. Als dies nicht gelang und der 15-Jährige sich losriss, entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Die Räuber werden als circa 16 bis 20 Jahre alt beschrieben. Sie sind etwa 1,70m bis 1,80m groß und haben schwarze Haare - einer lockige. Zum Tatzeitpunkt war einer schwarz gekleidet, der andere trug einen grünen Pullover, eine weiße Kappe und weiße Nike Schuhe. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

