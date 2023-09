POL-W: W - Vermisstensuche: Polizei bittet um Mithilfe in Wuppertal

Wuppertal (ots) - Am 03.09.2023, gegen 12:00 Uhr, kam es auf der Kreuzung Bismarckstraße und Industriestraße zu einem Unfall zweier Pkw. Ein 72-jähriger Mann fuhr mit seinem Ford Focus auf der Bismarckstraße in Richtung Neuenkamper Brücke, als er nach bisherigen Erkenntnissen, trotz rotzeigender Ampel in den Kreuzungsbereich einfuhr. Dort kollidierte er mit dem VW Passat eines 49-Jährigen, der von der ...

mehr