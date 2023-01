Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Viöl: Einbruch in Bürogebäude - Zeugen gesucht

Viöl (ots)

In der Zeit von Samstagnachmittag (14.01.23) bis Sonntagmittag brachen unbekannte Täter in ein Büro eines Kieswerks in Viöl/ Boxlund ein. Sie gelangten durch ein Fenster in das Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Täter entwendeten einen Tresor mit Bargeld, ein Tablet sowie zahlreiche Briefmarken. Der schwere Tresor dürfte vermutlich von mehreren Personen gestohlen und in einem Fahrzeug abtransportiert worden sein.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich der der Kriminalpolizei in Husum zu melden (Tel.: 04841 - 830 0)

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell