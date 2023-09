Polizei Wuppertal

POL-W: W Einbruch im Hotel - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitag meldeten zwei Gäste eines Hotels in Wuppertal-Barmen einen Einbruch in ihre Zimmer. Die Zimmertüren waren aufgehebelt und mehrere persönliche Gegenstände der Männer entwendet worden. Die Geschädigten informierten einen Mitarbeiter, der kurze Zeit später einen verdächtigen Mann, der sich auf einer Toilette des Hotels aufhielt, feststellte. Er konnte von der Polizei noch vor Ort festgenommen werden. Der einschlägig bekannte 18-Jährige steht im Verdacht, das Hotel betreten und dort die Zimmertüren der Geschädigten aufgebrochen zu haben. Sein Diebesgut soll er noch im Hotel zum Abtransport bereitgelegt haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der junge Mann einem Haftrichter vorgeführt, der die Unterbringung in der Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen dauern an. (sw)

