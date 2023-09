Polizei Wuppertal

POL-W: RS SUV durchbricht Garagenwand und landet auf Gleisbett

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (01.09.2023, 16:00 Uhr) kam es in der Von-Bodelschwingh-Siedlung in Remscheid zu einem Unfall, bei dem ein 81-Jähriger Verletzungen erlitt und hoher Sachschaden entstand. Als der Mann mit seinem neuen BMW SUV in die Garage fahren wollte, verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge durchbrach er die Rückwand der Garage und rollte einen dahinter befindlichen, steilen Abhang zu dem dortigen Gleisbett circa 40 Meter hinunter. Dort blieb das Fahrzeug auf der Seite liegen. Der 81-Jährige konnte sein Auto selbstständig verlassen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Der BMW musste von einem speziellen Kran der Deutschen Bahn geborgen werden. Für die Dauer der Bergung musste der betroffene Streckenabschnitt gesperrt werden. Nach einer ersten Schätzung beträgt der Sachschaden circa 80.000 Euro. (sw)

