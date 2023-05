Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Betrüger leider erfolgreich

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Montag wurde eine 82-jährige Frau aus Lippstadt das Opfer dreister Betrüger. Gegen 13 Uhr erhielt die Seniorin einen "Schockanruf". Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus und teilte mit, dass die Tochter der 82-Jährigen einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Um zu vermeiden, dass die Tochter nun ins Gefängnis gehen müsse, wäre die Zahlung einer hohen Geldsumme erforderlich. Der Anrufer setzte die Seniorin derart unter Druck, so dass sie eine fünfstellige Geldsumme und Schmuck an eine Frau übergab, die bereits vor ihrer Haustür wartete. Diese entfernte sich sofort mit der Tatbeute in unbekannte Richtung. Erst als die Seniorin später ihren Schwiegersohn anrief, flog der ganze Schwindel auf. Die "Abholerin" kann wie folgt beschrieben werden: Cirka 40 bis 50 Jahre alt, dunkle Haare und kräftige Statur. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. Die Polizei rät: Erstatten Sie Anzeige, wenn Sie Opfer eines Betruges geworden sind. Helfen Sie mit, indem Sie vor allem ältere Menschen in Ihrem Umfeld über diese perfide Betrugsmasche informieren. Vergewissern Sie sich bei Ihren Angehörigen, ob der Anruf tatsächlich von ihnen stammt.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell