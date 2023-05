Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einladung der Medienvertreter zur Amtseinführung der neuen Wachleiter

Lippstadt-Geseke (ots)

Die Kreispolizeibehörde Soest lädt alle interessierten Medienvertreter zur Einführung der neuen Wachleitungen in Lippstadt und Geseke ein. Am Donnerstag, 11. Mai, um 08:30 Uhr, wird in der Polizeiwache in Geseke, Mühlenstraße 11, PHK Jörg Niehüser zum neuen Wachleiter ernannt. Anschließend findet im Polizeigebäude in Lippstadt, Rossfeld 2, die Amtseinführung von EPHK Oliver Topp um 09:30 Uhr, in Raum 110 statt. Die Ernennung wird durch die Landrätin, Frau Eva Irrgang sowohl in Geseke als auch in Lippstadt erfolgen.(dk)

