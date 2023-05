POL-SO: Diebstahl aus Baucontainer

Lippstadt-Geseke (ots) - Die Kreispolizeibehörde Soest lädt alle interessierten Medienvertreter zur Einführung der neuen Wachleitungen in Lippstadt und Geseke ein. Am Donnerstag, 11. Mai, um 08:30 Uhr, wird in der Polizeiwache in Geseke, Mühlenstraße 11, PHK Jörg Niehüser zum neuen Wachleiter ernannt. ...

