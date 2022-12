Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Christoph-Wessel-Straße/ Ford Edge gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Dienstag (13.12.22) einen Ford Edge an der Christoph-Wessel-Straße in Herbern gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 7.30 Uhr und 8.05 Uhr. Das Auto stand auf einer Grundstückseinfahrt. Eine Zeugin beobachtete am Montag (12.12.22) zwei ihr merkwürdig vorkommende Männer, die in einem blauen Kombi saßen.

1. Person:

- 40-45 Jahre alt - stämmige Statur - schwarze, mittellange Haare - braune Jacke

2. Person

- 40-45 Jahre alt - schmale Statur - dunkle Locken

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell