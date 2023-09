POL-W: RS - Kreuzungsunfall in Remscheid-Süd

Wuppertal (ots) - Gestern Nachmittag (01.09.2023, 16:00 Uhr) kam es in der Von-Bodelschwingh-Siedlung in Remscheid zu einem Unfall, bei dem ein 81-Jähriger Verletzungen erlitt und hoher Sachschaden entstand. Als der Mann mit seinem neuen BMW SUV in die Garage fahren wollte, verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge ...

mehr