POL-W: W Schussabgaben bei Streit am Döppersberg - Polizei nimmt Verdächtigen fest

Wuppertal (ots)

Mehrere Augenzeugen meldeten der Polizei heute (05.09.2023), gegen 17:55 Uhr, zwei bewaffnete Personen und Schussgeräusche im Bereich des Busbahnhofes am Döppersberg.

Um eine weitere Gefahrensituation auszuschließen wurden Kräfte der Bundespolizei, der Einsatzhundertschaft und des Polizeipräsidiums Wuppertal eingesetzt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es am Döppersberg zu einem Streit zwischen drei Personen, in dessen Verlauf einer der Männer eine Faustfeuerwaffe zog und damit mehrmalig in die Luft schoss. Anschließend floh er mit seinem Komplizen in das nahegelegene Bahnhofsgebäude. Der dritte Mann nahm die Verfolgung des Duos auf und schoss seinerseits ebenfalls mit einer Waffe in Richtung des Bahnhofsgebäudes.

Durch die eingesetzten Beamten konnte bislang eine männliche Person festgenommen werden. Die Fahndung nach den weiteren Beteiligten dauert an. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Hinweise auf mögliche Verletzte. Nach ersten Ermittlungsergebnissen handelte es sich bei den eingesetzten Waffen nicht um "scharfe" Schusswaffen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um Hintergründe und den genauen Tatablauf zu klären. (weit)

