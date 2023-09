Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall auf Parkplatz - Geschädigter gesucht

Hachenburg (ots)

Am Dienstagmorgen, kurz vor neun Uhr, befuhr der Fahrzeugführer eines weißen PKW, VW, den Parkplatz eines Geschäftshauses mit Café in der Graf-Heinrich-Straße, Ecke Tillmannstraße, in Hachenburg, und stieß beim Ein-/ Ausparken gegen einen dort geparkten PKW, Skoda, Farbe grau. Während der Unfallverursacher sein Fahrzeug parkte, fuhr der Fahrzeugführer des grauen Skodas weg, vermutlich ohne die Beschädigung gemerkt zu haben. Der Geschädigte Fahrzeugführer des PKW Skoda wird gebeten, sich bei der Polizei Hachenburg zu melden (Tel: 02662 95580 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de).

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell