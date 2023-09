Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez. Brand eines Imbissstands

Am Dienstag, den 12.09.2023, wurde die Polizeiinspektion Diez gegen 01:40 Uhr durch einen Zeugen über eine starke Rauchentwicklung an einem Imbissstand in der Emmerichstraße informiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der alarmierten Feuerwehr stand der Imbiss bereits im Vollbrand. Durch die Feuerwehr konnte das Übergreifen des Feuers auf einen angrenzenden Drogeriemarkt verhindert werden. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an.

