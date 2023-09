Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wirges. Feuerwehreinsatz entpuppt sich als Fehlalarm

Wirges (ots)

Am heutigen Montag, 11.09.2023, gegen 11:28 Uhr, kam es im Schwimmbad in Wirges zu einer Alarmauslösung wegen eines angeblichem Chlorgasaustritts. Aufgrund der gemeldeten Schadenslage erfolgte automatisch eine Alarmierung von Feuerwehren der VG Wirges, Teilen des Gefahrgutzuges des Westerwaldkreises, des DRK und der Polizei. Vor Ort stellte sich aber direkt heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte, ausgelöst durch Wartungsarbeiten an der Steuerungsanlage. Es war kein Chlorgas ausgetreten und zu dem Zeitpunkt herrschte kein Badebetrieb.

