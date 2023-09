Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Birlenbach. Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Birlenbach (ots)

Am Sonntag, den 10.09.2023, kam es im Baustellenbereich auf der L 318 zwischen Birlenbach und der Abfahrt nach Balduinstein zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der vermeintliche Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Zeugenaussagen zufolge befuhr ein hellblauer Pkw mit dem Kennzeichenfragment LM-MK..., vermutlich aufgrund der Missachtung des Rotlichts der Baustellenampel, zeitgleich mit dem entgegenkommenden Pkw des Geschädigten den Engpass im Baustellenbereich, so dass es zum Zusammenstoß kam. Anschließend flüchtete der blaue Kleinwagen in Richtung Birlenbach/Diez. Der Pkw soll mit mehreren Jugendlichen besetzt gewesen sein. Zeugen, die Angaben zu dem Pkw, welcher eine Beschädigung im Frontbereich aufweisen müsste, machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell