Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Gackenbach (ots)

Am 09.09.2023 um 23:45 Uhr kam es in Gackenbach in der Kirchstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein PKW-Fahrer nach einer Kollision mit einem Verkehrsschild flüchtete und seinen nicht mehr fahrbereiten BMW in der Ortslage zurückließ. Durch Zeugenhinweise wurde wenig später mitgeteilt, dass der beschuldigte Fahrer sich im Ort versteckte und von einem Freund mit dessen PKW abgeholt wurde. Durch Fahndungsmaßnahmen der Polizeidienststellen von Montabaur und Bad Ems konnte der flüchtige Fahrer dann als Beifahrer in Nassau angehalten und kontrolliert werden. Der 27-jährige Mann aus dem Rhein-Lahn-Kreis wurde durch den Unfall leicht verletzt und stand mit 1,23 Promille unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Sein PKW wurde von der Unfallstelle abgeschleppt und es entstanden Schäden von ca. 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell