Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Mehrere Körperverletzungsdelikte auf der Kirmes in Maxsain

Maxsain (ots)

Am 10.09.2023 kam es in der Zeit zwischen 00:45 bis ca. 01:30 Uhr zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen auf der Kirmes in Maxsain. Beteiligt waren bei den einzelnen Schlägereien und Vorfällen insgesamt acht Personen im Alter zwischen 17 - 58 Jahren. Die Polizei war mit zwei Streifenwagen vor Ort und das DRK musste drei Personen mit leichteren Verletzungen am Festplatz ambulant versorgen. Ursächlich für die jeweiligen Aggressionen waren, soweit dies bislang ermittelt werden konnte, alkoholbeeinflusste Provokationen aller Beteiligten untereinander. Zudem wurde eine 19-jährige Geschädigte im Festzelt vor der Bühne von einem bislang unbekannten Täter zu Boden gestoßen, wobei sie durch den Sturz in Glasscherben Schnittwunden an den Beinen erlitt. Es wurden abschließend insgesamt vier Körperverletzungsdelikte zur Anzeige gebracht. Nach den Anzeigenaufnahmen verließen die Beteiligten die Kirmes.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell