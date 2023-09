Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez. Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Diez (ots)

Die Polizei Diez wurde am Montag, den 11.09.2023, gegen 03:50 Uhr von einem Zeugen darüber informiert, dass aktuell eine männliche Person in der Rudolf-Dietz-Straße Fahrzeuge mit einem Schlüssel zerkratze. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte der mutmaßliche Täter, ein polizeibekannter 25-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Diez, in der Gartenstraße angetroffen werden. Er war alkoholisiert und verhielt sich gegenüber den Beamten respektlos und aggressiv. Nachdem der Mann aus der polizeilichen Maßnahme entlassen war, konnten die Beamten insgesamt drei beschädigte Fahrzeuge feststellen. Anwohner, die ebenfalls entsprechende Beschädigungen an ihrem Fahrzeug festgestellt haben und noch nicht von der Polizei kontaktiert wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez in Verbindung zu setzen.

