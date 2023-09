Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez. Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Diez. (ots)

Am Freitag, den 08.09.2023, befanden sich Beamte der Polizeiinspektion Diez gegen 13:30 Uhr einsatzbedingt in der Wilhelmstraße und hatten hierzu ihren Streifenwagen entgegen der Fahrtrichtung am Fahrbahnrand geparkt. Nach Einsatzende beabsichtigte ein Beamter, auf der Beifahrerseite ins Fahrzeug einzusteigen. Ein vorbeifahrender Pkw passierte den Beamten mit einer Distanz von wenigen Zentimetern und schrie ihn durch sein geöffnetes Fenster an, dass er sich "von der Straße runter" machen solle. Der Fahrer, ein 57-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Diez, wurde anschließend kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann deutlich alkoholisiert war. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Sein ungebührliches Verhalten führt nun dazu, dass sein Führerschein auf längere Zeit in amtlicher Verwahrung bleibt.

