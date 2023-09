Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unfallflucht auf dem Sportplatzparkplatz, Zeugen gesucht

Nassau (ots)

Am Montag, den 11.09.23, kam es im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr auf dem Parkplatz am Sportplatz, hinter dem Freibad, zu einer Unfallflucht, bei dem offenbar ein Zweiradfahrer ohne seine Daten zu hinterlassen vom Unfallort flüchtete. Der Geschädigte hatte seinen grauen Opel Grandland für ca. 3 Stunden auf dem besagten Parkplatz abgestellt. Als er zurückkam, stellte er eine frische Unfallbeschädigung am Heck des Fahrzeuges fest. Aufgrund der Spurenlage dürfte es sich bei dem Verursacher um einen Kradfahrer gehandelt haben, der die Glassplitter zusammenräumte und versuchte seine Beteiligung zu vertuschen. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Bad Ems. Der Fremdschaden beläuft sich auf ca. 2000 EUR.

