Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beim Einparken Unfall verursacht und weggegangen

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagmittag (21.09.23) meldete eine 26-jährige Frau der Polizei eine Verkehrsunfallflucht in der Merkurstraße. Nach Ihrer Angabe, parkte sie um 10:20 Uhr mit ihrem Opel Zafira auf dem Parkplatz eines Non-Food Discounters. Als die Halterin gerade an ihr Fahrzeug kam, versuchte ein Mann, mit seinem grünen Toyota Corolla neben ihrem Pkw einzuparken. Hierbei konnte die 26-jährige einen Knall vernehmen. Als sie an ihrem Wagen nachsah, stellte die Frau einen Schaden am Außenspiegel fest. Obwohl sie den Fahrer des Toyotas auf den Schaden ansprach, ging dieser einfach weg. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2150 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell