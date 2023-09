Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: "Kommt ins Team 110 - alles zum Polizeiberuf: Thema der Bürgersprechstunde der Polizei am 20. September im Radio #polsiwi

Siegen (ots)

Gerade eben hat das neue Schuljahr begonnen. Für viele ist es aber auch das letzte Schuljahr, bevor es ins Berufsleben geht und da stellt sich bereits die Frage: Was kommt nach der Schule?

"Komm in unser Team 110", damit wirbt die Polizei NRW und jedes Jahr gehen deutlich über 10.000 Bewerbungen landesweit ein. Bei den beiden Einstellungsberatern der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein melden sich immer wieder junge Leute, die wissen wollen: "Welche Voraussetzungen brauche ich, um mich bei der Polizei zu bewerben zu können." Denen stehen die Beiden mit Rat und Tat zur Seite.

Was viele nicht wissen: Die Polizei sucht nicht nur angehende Polizeibeamtinnen und -beamte, sondern immer wieder auch Experten in verschiedenen Bereichen, die dann als Angestellte bei uns arbeiten. So arbeiten mittlerweile unter anderem Kfz-Meister, Psychologen, IT-Spezialisten und Journalisten bei uns.

In der nächsten Bürgersprechstunde der Polizei am Mittwoch, den 20. September, werden die Experten der Polizei hierzu berichten und stehen für Fragen zur Verfügung. Im Studio sind dann Polizeihauptkommissar Michael Materna als Einstellungsberater und Stefan Pusch als Pressesprecher. Unterstützt werden sie zudem von Polizeikommissarin Christin Heinemann. Sie hat 2015 die Ausbildung zum Polizeivollzugsdienst begonnen und ist seit vier Jahren bei der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein. Die Kommissarin wird darüber sprechen, warum sie zur Polizei wollte, wie sie die Bewerbung und die Ausbildungszeit erlebt und welche Berufserfahrungen sie bislang gemacht hat.

Natürlich können auch zu dieser Sendung Fragen zum Thema "Polizeiberuf"/Angestelltenstellen bei der Polizei" gestellt werden. Dazu können die bekannten "Social-Media-Kanäle" von Radio Siegen sowie die der Kreispolizeibehörde genutzt werden. Auch per E-Mail kann man sich über die E-Mail-Adresse oeffentlichkeitsarbeit.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de an die Polizei wenden.

Während der Sendung besteht ebenfalls die Möglichkeit, den Experten Fragen zu stellen. Zusammen mit der Moderatorin von Radio Siegen, Ann-Christin Schmidt, freuen sich die Drei auf eine interessante Sendung.

