POL-BOR: Groß Reken - Überwachungskamera schlägt Alarm

Bahnhof Reken (ots) - Tatort: Bahnhof Reken, Alter Landweg; Tatzeit: 17.11.2023, zwischen 07.55 Uhr, und 19.40 Uhr; Schmuck und Uhren erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in Bahnhof Reken. Die Täter kletterten auf ein Vordach und drangen in das Obergeschoss des Mehrfamilienhauses am Alten Landweg ein. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Räume. Zu dem Geschehen kam es am Freitag zwischen 07.55 Uhr ...

mehr