POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Trickdiebstahl auf dem Parkplatz eines Discounters (19.10.2023)

Eine Frau ist am Donnerstagmittag auf dem Parkplatz eines Discounters in der Hauptstraße Opfer eines Trickdiebes geworden. Gegen 15 Uhr sprach ein unbekannter Mann die 64-Jährige an und bat sie um eine Unterschrift auf einem Klemmbrett und anschließend um eine Geldspende. Nachdem die Frau verneinte stieg sie in ihr Auto und legte den Geldbeutel auf den Beifahrersitz. Daraufhin klopfte der Unbekannte an die Scheibe. Nachdem die 64-Jährige diese herunterließ, beugte sich der Fremde in den Wagen, "klatschte" mit ihr ab und nahm dabei unbemerkt das Portemonnaie an sich. Erst später bemerkte die Frau den Diebstahl.

Zu dem unbekannten Trickdieb liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: etwa 30-40 Jahre alt, ungefähr 175-180 Zentimeter groß, stämmige Statur, dunkle, kürzere Haare, Oberlippenbart, sprach gerbrochen Deutsch.

Zeugen, denen der Mann im Bereich des Parkplatzes des Rewe und Lidl aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise auf seine Identität geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 1437-0, beim Polizeiposten Gottmadingen zu melden.

Immer wieder werden Personen beim Einkaufen Opfer von dreisten Trick- und Taschendieben. Tipps, wie man sich gegen derartige Diebstähle schützen kann, gibt es auf den Präventionsseiten der Polizei im Internet unter www.polizei-beratung.de .

