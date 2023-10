Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrecher zugange +++ Brennender Altpapiercontainer +++ Dachaufzug von Baustelle gestohlen +++ Bushaltestelle beschädigt

Wiesbaden (ots)

1. Bekleidungsgeschäft von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Bärenstraße, 18.10.2023, 04.00 Uhr bis 05.00 Uhr,

(pl)Am frühen Mittwochmorgen wurde ein Bekleidungsgeschäft in der Bärenstraße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter brachen zwischen 04.00 Uhr und 05.00 Uhr in die Boutique ein und entwendeten aus dem Verkaufsraum mehrere Kleidungsstücke sowie Schmuck. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Vermeintlicher Einbrecher ertappt,

Wiesbaden, Konrad-Adenauer-Ring, 17.10.2023, 00.25 Uhr,

(pl)Im Konrad-Adenauer-Ring wurde in der Nacht zum Dienstag ein Mann dabei ertappt, wie er sich an einem Einfamilienhaus zu schaffen machte. Der Täter hatte gegen 00.25 Uhr zunächst an der Eingangstür des Hauses gerüttelt und anschließend Geräusche auf dem Balkon verursacht. Auf die vermeintlichen Einbruchsversuche wurde die Bewohnerin aufmerksam, woraufhin sich der Mann von dem Grundstück entfernte. Der Unbekannte soll auffällig breite Augenbrauen, eine Hakennase, einen schwarzen Vollbart und dunkle, seitlich rasierte und nach hinten gegelte Haare gehabt haben. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Brennender Altpapiercontainer,

Wiesbaden, Hans-Böckler-Straße, 18.10.2023, 16.35 Uhr,

(pl)Auf dem Mülltonnenabstellplatz einer Schule in der Hans-Böckler-Straße brannte am Mittwochnachmittag ein Altpapiercontainer. Der brennende Container wurde gegen 16.35 Uhr von Passanten festgestellt und von der Feuerwehr gelöscht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Dachaufzug von Baustelle gestohlen,

Wiesbaden-Delkenheim, Lange Seegewann, 11.10.2023, 15.00 Uhr bis 18.10.2023, 09.00 Uhr,

(pl)Auf einer Baustelle in der Straße "Lange Seegewann" in Delkenheim waren zwischen Mittwoch, dem 11.10.2023 und Mittwoch, dem 18.10.2023 Diebe zugange. Die Täter zerstörten die Sicherung eines Dachaufzugs und entwendeten die Arbeitsmaschine im Wert von rund 5.000 Euro. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Bushaltestelle beschädigt,

Wiesbaden, Ludwig-Erhard-Straße, 18.10.2023, 00.30 Uhr bis 04.30 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch wurde eine Bushaltestelle in der Ludwig-Erhard-Straße angegangen. Unbekannte beschädigten zwischen 00.30 Uhr und 04.30 Uhr den Verteilerkasten der Haltestelle, wodurch die Beleuchtung nicht mehr funktionstüchtig ist. Darüber hinaus lösten und entwendeten die Täter auch noch die Schrauben der Glaswand. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell