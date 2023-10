Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Ein Schwerverletzter bei Unfall auf der Kreuzung Haselbrunnstraße/Friedhofstraße (19.10.2023)

Radolfzell (ots)

Eine Person ist bei einem Unfall am Donnerstagmorgen auf der Kreuzung Haselbrunnstraße und Friedhofstraße schwer verletzt worden. Ein 77-jähriger Opel-Fahrer war auf der Friedhofstraße in Richtung Kasernenstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Haselbrunnstraße bog er nach links ab und kollidierte dabei frontal mit einem entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten VW eines 84 Jahre alten Mannes. Die Feuerwehr Radolfzell befreite den schwerverletzten 84-Jährigen aus dem demolierten Wagen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der Opel-Fahrer blieb unverletzt. An den beiden Autos, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro.

