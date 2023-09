Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei vermissten Mädchen

Trier/Region (ots)

Seit Mittwoch, 6. September 2023, sind die 12-jährige Lara Sofie Fritz und die 13-jährige Celine Müller von ihrer Wohngruppe abgängig. Bislang gehen die Ermittler von einem freiwilligen Weglaufen aus, können aber eine Gefährdung nicht ausschließen. Beide wurden zuletzt am 6. September gegen 7:40 Uhr an einer Bushaltestelle in Kasel gesehen, wo sie mit dem Bus zur Schule fahren sollten. Es ist nicht auszuschließen, dass die beiden zusammen unterwegs sind. Lara Sofie hat Bezüge zum Raum Saarbrücken und Celine Müller zum Raum Detmold (NRW), wo sie sich möglicherweise aufhalten könnten. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnten die beiden nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Die beiden Vermissten können wie folgt beschrieben werden:

Lara Sofie Fritz:

- ca. 1,65 Meter groß - ca. 69 Kilogramm schwer - dunkle Sweatjacke - Cargohose - weiße Turnschuhe

Celine Müller:

- ca. 1,58 Meter groß - ca. 53 Kilogramm schwer - schwarzes T-Shirt mit Aufdruck "Levis" - blaue Jeans - schwarze Adidas Sneaker

Wer hat die beiden Mädchen gesehen? Wer kann Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweich unter der Telefonnummer 06502-9157-0, per E-Mail pischweich(at)polizei.rlp.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Weitere Informationen und Fahndungsfotos unter: https://s.rlp.de/hshYv

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell