POL-PPTR: Tag der offenen Tür der Polizei und Stadtverwaltung Wittlich

Trier (ots) - Am Dienstag, dem 5 September, zwischen 1 und 15:30 Uhr brachen bislang Unbekannte in eine Pizzeria in der Aachener Straße ein. Der oder die Täter verschafften sich durch eine Hintertür gewaltsam Zutritt zum Innenraum und entwendeten diverse Lebensmittel, Getränke und Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter 0651/9779-2290 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

