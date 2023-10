Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfall auf der Theodor-Heuss-Allee fordert 8000 Euro Schaden

Tuttlingen (ots)

Rund 8000 Euro Sachschaden an einem Mercedes der ML-Klasse und an einem Audi A3 hat ein Unfall gefordert, der am späten Donnerstagnachmittag auf der Theodor-Heuss-Allee passiert ist. Gegen 16.45 Uhr touchierten sich die beiden genannten Fahrzeuge während der Fahrt in Richtung Kreisverkehr Aesculap-Platz bei einem Fahrstreifenwechsel auf der Theodor-Heuss-Allee. Der beteiligte 25-jährige Fahrer des Audis, der vor dem Mercedes von der linken auf die rechte Fahrspur gewechselt hatte und die 45-jährige Mercedes-Fahrerin blieben unverletzt.

