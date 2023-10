Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Mit über zwei Promille gegen geparktes Auto gefahren - Führerschein beschlagnahmt

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Nachdem ein 44-jähriger Mann am Donnerstagabend beim Ausparken mit einem VW Touareg auf einem Parkplatz in der Hauptstraße in erheblich alkoholisiertem Zustand gegen ein dort abgestelltes anderes Auto gefahren ist, hat die Polizei bei diesem den Führerschein beschlagnahmt. Gegen 21.45 Uhr wollte der betrunkene Mann auf einem Parkplatz an der Abzweigung Hauptstraße und "Am Heidengraben" den VW Touareg rückwärts ausparken. Hierbei touchierte der Wagen einen abgestellten Ford Galaxy. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Bei der folgenden Unfallaufnahme stellten die Beamten eine deutliche alkoholische Beeinflussung bei dem 44-Jährigen fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab dann auch über 2,3 Promille. Nach einer folgenden Blutentnahme und der Beschlagnahme des Führerscheines muss sich der Mann nun noch in einem Strafverfahren für die Autofahrt und den dabei verursachten Unfall unter Alkoholeinwirkung verantworten.

