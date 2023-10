Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Kreuzungsunfall mit zwei Leichtverletzten (19.10.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zwei Leichtverletzte und rund 7.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr auf einer Kreuzung in der Villinger Südstadt passiert ist. Eine 20-jährige Frau mit einem 3er Mazda fuhr auf der Bleichestraße stadteinwärts und wollte nach links auf die Großherzog-Karl-Straße abbiegen. Dabei stieß sie mit einem von rechts kommenden 33-Jährigen in einem VW UP! zusammen.

