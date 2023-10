Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Junge Fußgängerin wird von Auto erfasst (19.10.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat eine Fußgängerin bei einem Unfall am Donnerstagmittag gegen 13.30 Uhr auf der Schützenstraße. Eine 18-Jährige wollte die Straße auf einem Fußgängerüberweg überqueren. Dabei erfasste sie ein 78-jähriger mit einem Opel Vectra, der stadteinwärts fuhr. Die Fußgängerin kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Hergang machen können werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwenningen unter der Telefonnummer 07720 8500-0 zu melden.

