Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen-Neudingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Lastzug kippt auf aufgeweichter Fahrbahn um (19.10.2023)

Donaueschingen (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein Lastwagenfahrer bei einem Unfall am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr im "Gnadental". Ein 63-Jähriger war mit einem beladenen Muldenkipper auf einem durchgeweichten Fahrweg unterwegs. Durch die Last gab der Untergrund nach, wodurch der Lastzug zunächst einsackte und dann auf die linke Seite kippte. Helfer der Feuerwehr konnten den Mann, der leichte Verletzungen erlitt, aus seinem Fahrzeug befreien. Er kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Aus dem umgekippten Lastzug liefen keine Betriebsstoffe aus, so dass sich die Halterfirma selbst um dessen Bergung kümmern konnte. Über die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

