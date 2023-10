Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberdorf, L219, Lkr. Konstanz) Tödlicher Verkehrsunfall auf der L219 zwischen Litzelstetten und Oberdorf (19.10.2023)

(Oberdorf, L 219, Lkrs. Konstanz) (ots)

Am Donnerstagnachmittag hat sich auf der Landesstraße 219 zwischen Litzelstetten und Oberdorf ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein 76-jähriger BMW-Fahrer war auf der L219 von Litzelstetten in Richtung Dingelsdorf unterwegs. Auf Höhe eines landwirtschaftlichen Weges bog der 76-Jährige nach links ab und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden, von Dingelsdorf in Richtung Litzelstetten fahrenden 44-jährigen Motorradfahrer. Der Biker prallte in die Windschutzscheibe des BMW und schleuderte anschließend in eine angrenzende Wiese. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen durch Ersthelfer verstarb der Zweiradfahrer noch an der Unfallstelle. Die drei ebenfalls verletzten Insassen des BMW brachten Rettungswagen zur weiteren Versorgung in eine Klinik. Die Höhe des an den Fahrzeugen entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs ordnete die zuständige Staatsanwaltschaft die Hinzuziehung eines Gutachters an. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L 219 bis gegen 18.45 Uhr voll gesperrt werden.

POLIZEIPRÄSIDIUM KONSTANZ

- Öffentlichkeitsarbeit -

Katrin Rosenthal Benediktinerplatz 3 78467 Konstanz

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell