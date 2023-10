Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen

Lkr. Schwarzwald-Baar) Unfall auf der A81 zwischen Tuningen und Villingen-Schwenningen - 13.000 Euro Blechschaden (18.10.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwoch gegen 21 Uhr auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Tuningen und Villingen-Schwenningen gekommen. Ein 60-Jähriger fuhr mit einem Iveco Sattelzug in Richtung Stuttgart. Ein unbekannter Lastwagen scherte hinter ihm nach links aus, um ihn zu Überholen. Ein im gleichen Moment auf der Überholspur heranfahrender 50-jähriger Maserati-Fahrer musste deshalb nach rechts auf den Standstreifen ausweichen. Dort stieß er mit der linken Seite gegen den Auflieger des Iveco. Der Unfallverursacher fuhr einfach in Richtung Stuttgart weiter und hinterließ Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Lastwagen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Zimmern, Tel. 0741 34879-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell