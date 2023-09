Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230914-1-pdnms Schwerer Verkehrsunfall in Neumünster

Neumünster (ots)

Am gestrigen Abend gegen 22.20 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Ehndorfer Straße in Neumünster, bei dem Unfall wurden in einem PKW fünf Personen zum Teil lebensgefährlich verletzt.

Der PKW BMW befuhr mit fünf Personen die Ehndorfer Straße aus Richtung Ehndorf kommend in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Hausnummer 297 standen zum Unfallzeitpunkt ein LKW und ein PKW versetzt abgeparkt.

Kurz nach dem Passieren der parkenden Fahrzeuge , kam das Fahrzeug, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, von der Straße ab und kollidiert mit einem auf dem linken Parkstreifen abgestellten Baucontainer. Der Pkw durchbrach anschließend die Hecke eines Wohnhauses und kam parallel zur Hausmauer in diesem Garten zum Stehen.

Der Fahrer ( 18 Jahre ) und der Beifahrer ( 17 Jahre ) wurden leicht verletzt und ins FEK verbracht. Die drei weiteren Insassen ( 2 x 16 Jahre, 1 x 17 Jahre ) auf der Rücksitzbank wurden lebensgefährlich verletzt. Ein Verletzter wurde ins KH nach Rendsburg und die beiden anderen Verletzten ins FEK verbracht.

Über die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nichts bekannt.

