POL-NMS: 230912-4-pdnms Festnahme des Täters, Kiel

Kiel (ots)

Kiel/Nachdem die am Vormitttag begonnen Durchsuchungsmaßnahmen nicht zum Auffinden der beiden Personen geführt haben, wurde am Nachmittag eine Öffentlichkeitfahndung eingeleitet. Parallel führten die eingesetzten Polizeikräfte die Suche auf dem Gelände des MFG 5 fort. Am Abend gelang es, den Verdächtigen Danial A. auf dem Gelände zu sehen und zu observieren. Er wurde durch Spezialkräfte vorläufig festgenommen. Kurz darauf wurde die Geschädigte in einem alten Hangargebäude aufgefunden. Die Geschädigte wurde zu medizinischen Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Erklärungen werden heute nicht mehr abgegeben.

Wir bitten die Medien um Löschung der veröffentlichten Fotos und der persönlichen Daten und bedanken uns für die Unterstützung bei der Fahndung.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche und das Teilen der Meldung über die sozialen Medien.

Michael Bimler, StA Kiel Michael Heinrich, Polizei PD Neumünster

