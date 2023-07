POL-OG: Offenburg - Fahrzeugbeschädigung

Schwanau (ots) - Nach einem ausufernden Ehestreit am Sonntagabend am Vogelsee in Nonnenweier musste eine 31 Jahre alte Frau in Gewahrsam genommen werden. Bei den polizeilichen Maßnahmen leistete die 31-Jährige gegenüber den eingesetzten Beamten des Polizeireviers Lahr Widerstand und betitelte sie mit diversen Kraftausdrücken. Bei dem vorangegangenen Streit mit ihrem Ehemann dürfte der Konsum von Alkohol eine ...

