Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Mit dem Lenker gestreift

Gaggenau (ots)

Weil er mit dem Lenker seines Fahrrads ein geparktes Auto gestreift hat, ist ein 14-Jähriger am Sonntagabend gestürzt und hat sich leichte Verletzungen zugezogen. Der Jugendliche war gegen 21:15 Uhr in der Jahnstraße unterwegs, als es zu dem Unfall kam und der Teenager im Anschluss zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt /ma

