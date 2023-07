Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau, Nonnenweier - Ehestreit

Schwanau (ots)

Nach einem ausufernden Ehestreit am Sonntagabend am Vogelsee in Nonnenweier musste eine 31 Jahre alte Frau in Gewahrsam genommen werden. Bei den polizeilichen Maßnahmen leistete die 31-Jährige gegenüber den eingesetzten Beamten des Polizeireviers Lahr Widerstand und betitelte sie mit diversen Kraftausdrücken. Bei dem vorangegangenen Streit mit ihrem Ehemann dürfte der Konsum von Alkohol eine gewichtige Rolle gespielt und letztlich zur handfesten Auseinandersetzung geführt haben. Ernsthaft verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Gegen die Frau wurden Ermittlungen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung eingeleitet. Auch der Ehemann muss sich wegen Körperverletzung verantworten.

