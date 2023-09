Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230912-1-pdnms Überladener Sprinter im Kanaltunnel

Rendsburg (ots)

Am gestrigen Tag gegen 09.20 Uhr konnte ein offensichtlich überladener Sprinter von Spezialkräften des Polizeibezirksreviers Rendsburg hinter dem Kanaltunnel in Rendsburg gestoppt und kontrolliert werden.

Eine zivile Videostreife des Polizeibezirksreviers Rendsburg konnte hierbei den Sprinter im Kanaltunnel aufnehmen, die Beamten sahen auf den ersten Blick, dass der Sprinter überladen war. Die zivile Streife, die in Sachen Geschwindigkeitsüberwachung unterwegs war, forderte eine zweite Streife vom Polizeibezirksrevier an, da es sich bei der Streife um Spezialisten im Bereich der Schwerlast-und Gefahrgutdienstüberwachung handelte.

Die Beamten hatten Wiegeplatten an Bord und konnten so gerichtsverwertbar feststellen, dass der Sprinter um 39 Prozent überladen war. Von dem ausländischen Fahrer musste ein weiteres Fahrzeug angefordert werden zwecks Umladung, in diesem Fall handelte es sich um Zement und Fliesen.

Neben dem Fahrer, der am Anhalteort eine Strafe von 260 Euro bezahlen musste und auch einen Punkt in Fahreignungsregister bekommt, kommt auch auf den Halter eine Strafe von 60 Euro plus einen Punkt zu.

Nach dem Umladevorgang durfte der Fahrer seine Fahrt fortsetzen.

